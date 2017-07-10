С грозами.

В Свердловскую область идет долгожданное потепление. 11-12 июля 2017 года синоптики обещают 25-градусную жару, "банный эффект" усугубят непрекращающиеся дожди. Местами прогремят грозы, порывы ветра при которых будут достигать 15 метров в секунду.

Над Екатеринбургом гром грянет в понедельник. Столбики термометров поднимутся до 21 градуса выше нуля. Во вторник и среду пройдут небольшие дожди и потеплеет до плюс 23, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.