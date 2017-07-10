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На Средний Урал придет жараСегодня в 09:15

С грозами.

В Свердловскую область идет долгожданное потепление. 11-12 июля 2017 года синоптики обещают 25-градусную жару, "банный эффект" усугубят непрекращающиеся дожди. Местами прогремят грозы, порывы ветра при которых будут достигать 15 метров в секунду.

Над Екатеринбургом гром грянет в понедельник. Столбики термометров поднимутся до 21 градуса выше нуля. Во вторник и среду пройдут небольшие дожди и потеплеет до плюс 23, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Горожанин Сегодня в 13:20

надеюсь не ошибаетесь. Уж очень дожди надоели

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