Даже "спонсорское".

Министерство здравоохранения России планирует ограничить демонстрацию алкоголя в кино. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источник в ведомстве. Предложение содержится в Стратегии формирования здорового образа жизни населения, которую разрабатывает министерство.

В частности, запрет будет касаться скрытой рекламы алкоголя и демонстрации продукции, которая явно ассоциируется со спиртным, но им не является. Ограничения затронут и "продакт плейсмент" – "вписывание" бренда в сюжет фильма за определенную плату. Против подобных ограничений ранее выступили деятели киноиндустрии, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что с 2013 года в России реклама алкоголя на телевидении и радио запрещена с 4.00 до 23.00.