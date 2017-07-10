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Екатеринбуржцы почти на сутки застряли во ВьетнамеСегодня в 09:51

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Из-за технических проблем с самолетом.

Екатеринбуржцы не могут вернуться из Вьетнама из-за технических проблем с самолетом авиакомпании AZUR air.

Уральцы должны были прилететь из Нячанга в Москву 9 июля в 22.35. Согласно информации онлайн-табло Домодедово, они приземлятся в столице только в 20.00 10 июля. После этого пассажиры смогут пересесть на рейс до Екатеринбурга и вернуться на родину, передает "Уралинформбюро".

По словам горожан, технический сбой произошел прямо во время разгона лайнера. Пассажиров увезли со взлетно-посадочной полосы на автобусах и расселили по гостиницам.

Стоит отметить, что проблемы с AZUR air у екатеринбуржцев случаются регулярно. Так, 23 июня борт из Нячанга в уральскую столицу прибыл с 20-часовой задержкой.

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