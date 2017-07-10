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ГИБДД сделала регистрацию автомобиля прощеСегодня в 10:04

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И удобнее.

Машину с ржавым или перебитым VIN теперь будет проще поставить на учет в ГИБДД. 10 июля 2017 года вступили в силу поправки в правила регистрации транспортных средств, передает "Уралинформбюро".

Самое главное изменение - упрощенный порядок регистрации автомобилей, у которых идентификационный номер съела ржавчина. Аналогичное решение принято и в отношении машин, возвращенных бывшим владельцам после угона с перебитым VIN.

Восстановить прекращенную или аннулированную регистрацию можно в любом регистрационном подразделении без привязки к месту жительства.

Кроме того, при постановке машины на учет больше не нужно предъявлять полис ОСАГО.

Те, кто обратился за регистрацией через портал Госуслуг, могут сразу отправляться на площадку осмотра, а потом с готовыми документами - в подразделение.

Инвалиды, при необходимости, могут прийти в регистрационный отдел ГИБДД не только с сурдопереводчиком, но даже с собакой-поводырем.

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