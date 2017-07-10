Которые самостоятельно сажают деревья.

Тюменские школьники поборются за право представлять Россию на Международной робототехнической олимпиаде World Robot Olympiad в Коста-Рике. Они вошли в пятерку лучших по итогам Всероссийской робототехнической олимпиады и получили приглашения на федеральные учебно-тренировочные сборы.

На Всероссийский олимпиаде соревновались 589 команд из 50 регионов страны. Тюменцы выступили в основной и творческой категориях, показали возможности роботов-футболистов, а также продемонстрировали разработки в области сервисных и промышленных интеллектуальных робототехнических систем, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте образования и науки региона.

Валерий Рагулин из клуба "RoboCraft" Тюменского педколледжа выступил в номинации "Углеродная нейтральность", а ученики областной физико-математической школы Дмитрий Шилин и Кирилл Челышев презентовали проекты чистой и возобновляемой энергии.

В финале сборная Тюменской области показала интересные проекты, среди которых модель аппаратно-программного комплекса "ТюмРВЛ" для восстановления лесов. Его основное преимущество – автономность роботов, которые уничтожают пни и самостоятельно высаживают деревья. Еще один проект - модель устойчивого микрорайона "Ожогино" с ветрогенератором для резервного электроснабжения, школьным автобусом на солнечных батареях и "эко-ум-контейнерами" для переработки крупногабаритного мусора.

Федеральные сборы, на которых тюменцы поборются за право представлять страну на Международной робототехнической олимпиаде, пройдут с 21 по 28 августа.