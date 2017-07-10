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К Земле приближается гигантский астероидСегодня в 13:13

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Со скоростью 75 тысяч километров в час.

Астероид диаметром 260 метров промчится мимо Земли в ночь на 11 июля 2017 года. По данным астрономов, болид МС4 пройдет на скорости 74 700 километров в час в трех миллионах километров от планеты.

Стоит отметить, что потенциальную опасность для Земли несут даже астероиды диаметром 140 метров. Их падение способно вызывать цунами или мощную ударную волну, которая уничтожит все живое.

15 февраля 2013 года гораздо меньший болид, диаметром около 17 метров, взорвался в небе над Челябинском и упал в районе Чебаркуля. Повреждения получили свыше 3 тысяч многоквартирных домов, пострадало более 1 500 человек, в том числе более 300 детей, передает "Уралинформбюро".

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