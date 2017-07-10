Возле Центрального стадиона.

В Екатеринбурге возле Центрального стадиона закрыли улицу Пирогова. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, специалисты ЗАО "Отделстрой" приводят ее в порядок в рамках подготовки к ЧМ-2018.

До 4 августа будут обновлять отрезок от Татищева до дома №13/1 по ВИЗ-бульвару. С 4 августа по 2 октября дорожники займутся ремонтом участка от дома №13/1 до 13д по ВИЗ-бульвару.

Также с 8 июля по 31 августа недоступна для проезда улица Дальневосточная от Мраморской до площади Жуковского. Там планируется переложить коммунальные сети. Для автомобилистов организован объезд по Мраморской, Гастелло, Шишимской, переулкам Короткому и Каслинскому.