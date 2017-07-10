И птиц.

На Ямале завершилась экологическая экспедиция, посвященная исследованию животного мира Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения и бассейна реки Пойловояха. Она проходила при финансовой и организационной поддержке ООО "Газпром добыча Ямбург".

Научные сотрудники Детской экологической станции Нового Уренгоя и Тюменского госуниверситета изучали численность птиц и млекопитающих Тазовского полуострова. Внимание уделялось степени влияния производственной деятельности на фауну тундры, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.

"Мы подводим только предварительные итоги проведенной работы. Но уже сейчас ясно, что поставленные задачи были выполнены. Общая протяженность пеших маршрутов, предпринятых для выяснения фаунистического разнообразия и численности птиц и млекопитающих, составила более 100 километров, еще более 300 километров пройдено на лодках", - пояснил руководитель экспедиции Геннадий Липецкий.

Сначала члены экспедиции обследовали районы основных техногенных объектов Ямбургского месторождения, после чего совершили сплав по реке Пойловояха до ее устья и обратно. Были установлены места гнездования сокола сапсана, малого лебедя, турпана и других птиц. Кроме того, ученым встретился один из видов снегирей, не типичных для данной местности.

"Несмотря на близкое соседство производственных объектов, территория выглядит нетронутой. Тундра открыла перед нами великолепный животный мир, мы встречали и зайца, и куницу, и песца, не говоря уже об огромном количестве птиц", - добавил мастер по исследованию скважин управления геологии, разработки и лицензирования месторождений ООО "Газпром добыча Ямбург" Александр Романов.

Следует отметить, что Александр Романов является членом Союза фотохудожников России. По итогам экспедиции он создаст фотоальбом, в максимально полном объеме отражающий уникальный мир ямбургской тундры.