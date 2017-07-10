×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Ямбургском месторождении переписали зверейСегодня в 13:47

  • Текст

И птиц.

На Ямале завершилась экологическая экспедиция, посвященная исследованию животного мира Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения и бассейна реки Пойловояха. Она проходила при финансовой и организационной поддержке ООО "Газпром добыча Ямбург".

Научные сотрудники Детской экологической станции Нового Уренгоя и Тюменского госуниверситета изучали численность птиц и млекопитающих Тазовского полуострова. Внимание уделялось степени влияния производственной деятельности на фауну тундры, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.

"Мы подводим только предварительные итоги проведенной работы. Но уже сейчас ясно, что поставленные задачи были выполнены. Общая протяженность пеших маршрутов, предпринятых для выяснения фаунистического разнообразия и численности птиц и млекопитающих, составила более 100 километров, еще более 300 километров пройдено на лодках", - пояснил руководитель экспедиции Геннадий Липецкий.

Сначала члены экспедиции обследовали районы основных техногенных объектов Ямбургского месторождения, после чего совершили сплав по реке Пойловояха до ее устья и обратно. Были установлены места гнездования сокола сапсана, малого лебедя, турпана и других птиц. Кроме того, ученым встретился один из видов снегирей, не типичных для данной местности.

"Несмотря на близкое соседство производственных объектов, территория выглядит нетронутой. Тундра открыла перед нами великолепный животный мир, мы встречали и зайца, и куницу, и песца, не говоря уже об огромном количестве птиц", - добавил мастер по исследованию скважин управления геологии, разработки и лицензирования месторождений ООО "Газпром добыча Ямбург" Александр Романов.

Следует отметить, что Александр Романов является членом Союза фотохудожников России. По итогам экспедиции он создаст фотоальбом, в максимально полном объеме отражающий уникальный мир ямбургской тундры.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

И технологично.

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

И "цепочку согласований".

Окутанные теплосетями

Окутанные теплосетями

Вырвутся ли из них к 2022 году?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×