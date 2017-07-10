Эксперты назвали его "коробкой конфет".

Британский портал Autocar выбрал лучшие автомобильные новинки 2017 года. Всего в списке 50 машин, передает "Уралинформбюро".

Пальму первенства отдали Porsche 911 GTS с трехлитровым двигателем мощностью 450 лошадиных сил. Модель отличается новым бампером, расширенными задними крыльями и светотехникой. Эксперты сравнили ее с коробкой конфет, полной различных вкусов, форм и текстур.

На втором месте McLaren 570S с 3,8-литровым двигателем и 570 "лошадями". Бронза у седана Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Дизайн автомобиля создавали инженеры Ferrari, так что призовое место во многом машина получила за внешний вид. Объем ее двигателя весьма скромный и варьируется, в зависимости от комплектации, от 2 до 3 литров.

Единственным обычным авто в пятерке лучших оказался Volkswagen Golf R. Его отметили за отличное соотношение "цена-качество" и 300 "лошадей" под капотом.

Замыкает пятерку Aston Martin DB11. Эксперты оценили внешний вид и технические характеристики: двигатель 5,2 литра и мощность 608 лошадиных сил.