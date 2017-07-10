×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Porsche стал лучшим автомобилем 2017 годаСегодня в 16:31

  • Текст

Эксперты назвали его "коробкой конфет".

Британский портал Autocar выбрал лучшие автомобильные новинки 2017 года. Всего в списке 50 машин, передает "Уралинформбюро".

Пальму первенства отдали Porsche 911 GTS с трехлитровым двигателем мощностью 450 лошадиных сил. Модель отличается новым бампером, расширенными задними крыльями и светотехникой. Эксперты сравнили ее с коробкой конфет, полной различных вкусов, форм и текстур.

На втором месте McLaren 570S с 3,8-литровым двигателем и 570 "лошадями". Бронза у седана Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Дизайн автомобиля создавали инженеры Ferrari, так что призовое место во многом машина получила за внешний вид. Объем ее двигателя весьма скромный и варьируется, в зависимости от комплектации, от 2 до 3 литров.

Единственным обычным авто в пятерке лучших оказался Volkswagen Golf R. Его отметили за отличное соотношение "цена-качество" и 300 "лошадей" под капотом.

Замыкает пятерку Aston Martin DB11. Эксперты оценили внешний вид и технические характеристики: двигатель 5,2 литра и мощность 608 лошадиных сил.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

И технологично.

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

И "цепочку согласований".

Окутанные теплосетями

Окутанные теплосетями

Вырвутся ли из них к 2022 году?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×