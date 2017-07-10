И скорой сдаче домов.

10 июля 2017 года бард Александр Новиков через СМИ заявил о том, что полностью достроил "Бухту Квинс" в Екатеринбурге. Комплекс якобы будет сдан в ближайшее время.

Между тем пайщики опровергают информацию шансонье. "Ничего не готово. Они сделали внешнюю отделку, к внутренней только-только должны приступить. Никакого благоустройства нет. Все это время нас внутрь не пускали. Вот в четверг нам разрешили в первый раз туда войти", - прокомментировала "Уралинформбюро" Зиля Булатова.

Она добавила, что процесс сдачи может затянуться еще и из-за приемки объекта специалистами свердловского департамента Госжилстройнадзора. "Выяснилось, что раз здание четырехэтажное, то его его должен принимать "стройнадзор". Сейчас они еще будут писать заявление, чтобы была проведена приемка", - пояснила пайщица.

Ранее Александра Новикова, его друга и компаньона Михаила Шилиманова, а также экс-директора проекта поселка "Бухта Квинс" Ларису Ассонову обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Около 70 пайщиков, доверившись известному исполнителю, вложили в строительство порядка 150 миллионов рублей, но остались ни с чем. Бард утверждал, что никаких денег не получал, однако документы, имеющиеся в распоряжении "Уралинформбюро", свидетельствуют об обратном.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Материалы должны быть переданы в суд в октябре. Ущерб пайщикам оценивается в 57 миллионов рублей.

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