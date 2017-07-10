×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Выжившая в ДТП в Башкирии девочка из Магнитогорска идет на поправкуСегодня в 14:09

  • Текст

Она дышит самостоятельно.

6-летнюю девочку из Магнитогорска, пострадавшую в серьезном ДТП в Башкирии, прооперировали в больнице Белорецка. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области. Ведомство держит ситуацию на контроле.

Сейчас состояние малышки, получившей множественные травмы, врачи оценивают как стабильно тяжелое. При поступлении оно было крайне тяжелым. 10 июля девочку отключили от аппарата искусственной вентиляции легких – она начала дышать самостоятельно. Пока речи о транспортировки пациентки не идет.

Авария, в которой девочка потеряла родителей, сестру и брата, произошла в ночь на 7 июля. Renault Logan семьи из Магнитогорска столкнулся с "Газелью". Водитель грузовика погиб на месте, его пассажира доставили в больницу.

Ранее по теме:
Семья из Магнитогорска погибла в страшном ДТП

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

И технологично.

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

И "цепочку согласований".

Окутанные теплосетями

Окутанные теплосетями

Вырвутся ли из них к 2022 году?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×