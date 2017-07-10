Она дышит самостоятельно.

6-летнюю девочку из Магнитогорска, пострадавшую в серьезном ДТП в Башкирии, прооперировали в больнице Белорецка. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области. Ведомство держит ситуацию на контроле.

Сейчас состояние малышки, получившей множественные травмы, врачи оценивают как стабильно тяжелое. При поступлении оно было крайне тяжелым. 10 июля девочку отключили от аппарата искусственной вентиляции легких – она начала дышать самостоятельно. Пока речи о транспортировки пациентки не идет.

Авария, в которой девочка потеряла родителей, сестру и брата, произошла в ночь на 7 июля. Renault Logan семьи из Магнитогорска столкнулся с "Газелью". Водитель грузовика погиб на месте, его пассажира доставили в больницу.

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