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Китайцы симулируют жизнь на Луне10 июля в 17:53

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В изолированной лаборатории.

В Пекине четыре студента-волонтера проведут 200 дней в изолированной лаборатории "Лунный дворец". "Заточение" молодых людей является вторым этапом эксперимента по симуляции жизни на искусственном спутнике Земли, сообщает телеканал CGTN.

Первая в Поднебесной и третья в мире биорегенеративная база жизнеобеспечения находится в Китайском государственном техническом университете Бэйхан. На 160 "квадратах" размещены спальные комнаты, зал отдыха, санузел, оборудование переработки отходов, а также помещения для выращивания животных и растений.

В целом изучение работоспособности в условиях "лунного модуля" рассчитано на год. Первый 60-дневный этап уже завершен. Его участники вернутся в "Лунный дворец" через шесть с половиной месяцев, чтобы провести в лаборатории еще 105 дней, передает "Уралинформбюро".

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