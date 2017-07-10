За районом следят 2400 видеокамер.

Президент России Владимир Путин оценил качество жизни в самом молодом микрорайоне Екатеринбурга – Академическом. В детали проекта главу государства посвятил руководитель Группы компаний "Кортрос" Вениамин Голубицкий в рамках ИННОПРОМа-2017, передает "Уралинформбюро".

По словам Голубицкого, в настоящее время в районе проживают 45 тысяч человек, в перспективе их число увеличится до 325 тысяч.

"Мы уже построили здесь 1 миллион квадратных метров жилья — это 88 домов, в этом году сдадим еще 11 домов. У нас уже построено 3 школы, еще одну сдадим до конца года. Спасибо, мы здесь активно взаимодействуем с областью", — отметил Вениамин Голубицкий.

Он подчеркнул, что собственная ТЭЦ, современные комплексные подходы в сфере ЖКХ и энергосбережении позволяют существенно снизить финансовую нагрузку на население. Кроме того, в микрорайоне установлено 2400 камер видеонаблюдения, что существенно повысило уровень безопасности территории. В перспективе в Академическом планируется создать медицинский кластер.