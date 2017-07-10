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Госдума предлагает публично отрекаться от гражданства УкраиныСегодня в 17:05

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Вместо "выбивания" справок.

Справку об отказе от имеющегося гражданства могут вычеркнуть из списка документов, обязательных для получения гражданства РФ.

11 июля 2017 года Госдума рассмотрит процедуру публичного отказа от подданства стран, затрудняющих выдачу соответствующих документов. В первую очередь изменения коснутся граждан Украины, власти которой просто перестали выписывать подобные справки.

Также парламентарии обсудят порядок принесения присяги новоиспеченными гражданами России. По мнению главы комитета по законодательству Павла Крашенинникова, клятву следует давать во время получения паспорта, чтобы не разносить процедуры на длительный срок.

Как сообщила "Уралинформбюро" пресс-секретарь депутата Екатерина Лифанова, "публичное отречение" не добавит пафосности процедуре получения гражданства. Дело в том, что законодательство не разрешает стать подданным РФ без официального документа об отказе от гражданства другой страны, в данном случае, Украины.

Стоит отметить, что ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству утвердил текст присяги для получения гражданства РФ.

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