Зверей Екатеринбургского зоопарка отселят к КольцовоСегодня в 15:57
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За частно-государственный счет.
К 300-летию Екатеринбурга город может получить новый "зверинец". Об этом "Уралинформбюро" сообщил представитель Группы Синара Алексей Смирнов.
Концепция зоопарка была представлена 10 июля на стенде Екатеринбурга в рамках выставки ИННОПРОМ. Презентацию подготовили представители городской мэрии и Синары, выступающей в роли одного из инвесторов проекта. По словам замглавы администрации Екатеринбурга Сергея Тушина, строиться зоопарк будет в рамках частно-государственного партнерства.
Правда, расположен "зверинец" будет далеко от центра города: в строящемся микрорайоне "Новокольцовский", а именно - между аэропортом Кольцово и МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". По мнению авторов идеи, такое расположение позволить сделать зоопарк центром притяжения не только для горожан, но и для гостей Екатеринбурга, прибывающих в уральскую столицу через его "воздушные ворота". Причем утверждается, что екатеринбуржцы не будут испытывать трудностей в посещении зоопарка - добраться до него из любой точки города можно будет либо на машине по "Россельбану", либо на автобусе, который будет запущен после сдачи в строй первой очереди нового микрорайона.
Как будет архитектурно выглядеть зоопарк, пока не знают сами разработчики. Известно лишь, что он будет представлять из себя закрытое кольцо летних и зимних павильонов, в котором посетители смогут ознакомиться со всей коллекцией представленных животных. Общая площадь проекта составит 35 гектаров, включая павильоны и научно-исследовательский парк. По словам Алексея Смирнова, аналогов такой конфигурации помещений в России на сегодня нет.
Точная стоимость работ также пока не озвучена. "Строиться объект будет в три очереди, поэтому посчитать пока сложно", — посетовал Сергей Тушин. Самый оптимальный вариант, по мнению разработчиков, — включение строительства зоопарка в одну из госпрограмм по подготовке 300-летнего юбилея Екатеринбурга. Не исключено, что для финансирования стройки придется выводить из муниципального оборота и продавать на аукционе земельный участок действующего зоопарка.
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