Из-за долгов по зарплате.

11 июля 2017 года охранники ЧелябГЭТ на час заблокируют работу трамваев и троллейбусов. Они написали в соцсетях, что руководство МУПа не платит им с апреля.

"Будут перекрыты все выезды и въезды из трамвайного, троллейбусного депо и всех охраняемых конечных станций. Уважаемые кондукторы и водители ЧелябГЭТ, просьба понять наши действия и не препятствовать, ведь они направлены на то, чтобы нас услышали и начали решать ситуацию", - говорится в сообщении.

"Уралинформбюро" не удалось оперативно получить комментарий в ЧелябГЭТ.

МУП "Челябинский городской электрический транспорт" находится под процедурой банкротства. Иск о несостоятельности подала Федеральная налоговая служба из-за долга в 554,3 миллиона рублей.

Стоит напомнить, что ранее в столице Южного Урала было признано банкротом МУП "Челябавтотранс". Вместо него создали ООО "Общественный городской транспорт", на 100% принадлежащее муниципалитету.

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