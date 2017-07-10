На очереди Ганина Яма.

Жители Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга бесплатно посетили природный парк "Бажовские места" в Сысерти. Поездка с экскурсоводом и пикником в конце мероприятия была организована "Заблицев-Фондом".

"Подобные познавательные экскурсии проводились и в прошлом году. Мы возили жителей в Музей военной техники в Верхней Пышме, в Музей золота в Березовском и на Ганину Яму", - рассказал "Уралинформбюро" депутат Заксобрания Свердловской области Евгений Зяблицев.

В нынешнем году екатеринбуржцы при поддержке Фонда смогут побывать не только в "Бажовских местах", но и вновь на Ганиной Яме, а также поучаствовать в обзорной экскурсии по Екатеринбургу.