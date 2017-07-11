Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга после ливня устроили "урок вежливости"10 июля в 17:59
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В центре города.
Любопытную картину наблюдал корреспондент "Уралинформбюро" вечером 7 июля 2017 года в Екатеринбурге. После проливного дождя в пятницу отключились светофоры на перекрестке Малышева - Хохрякова. На место прибыл патруль ГИБДД.
Но сотрудники, вооруженные жезлами, не спешили заняться регулированием на сложном перекрестке. Они увлеклись воспитательной работой. Следующие по Малышева (главная дорога) автомобили нехотя пропускали пешеходов, которые по сути стали "живым щитом" для машин, стремящихся переехать Малышева по улице Хохрякова. Гаишники, стоя поодаль от перекрестка, дождавшись попытки наезда на пешехода, рисковавшего своей жизнью, останавливали нарушителя и занимались оформлением нарушения.
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городского УГИБДД, сотрудники Госавтоинспекции и не должны были регулировать движение - больших пробок не было.
"В тот момент на этом участке не было никаких затруднений в движении транспортных средств, для устранения которых нужны распорядительные регулировочные действия. Были разметка и знаки, в том числе и пешеходный переход. И водители обязаны соблюдать правила дорожного движения. В том числе когда не работает светофор, они должны выполнять требования дорожных знаков - в данном случае знаков приоритета. Экипаж ДПС в случае затора сразу бы начал регулировочные действия, но в данный момент никаких затруднений не было. Как и не было затруднений у законопослушных водителей пропускать пешеходов в соответствии с ПДД", - заявили в ведомстве.
При этом удивительно, что сотрудники ГИБДД, проверяя водителей на знание ПДД, ни на секунду не задумались о безопасности пешеходов.
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