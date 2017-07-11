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Екатеринбург парализовало после ливня10 июля в 19:52

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Пробки оцениваются в 9 баллов.

Вечером 10 июля 2017 года Екатеринбург встал в многокилометровые заторы после ливня. Пробки оцениваются в 9 баллов из 10.

Ситуацию усугубляет поломка светофоров на некоторых улицах и мелкие ДТП. Екатеринбуржцы сообщают также о том, что из-за потопа в сторону Вторчермета не идут трамваи.

"Я пошел строить ковчег", "У меня есть идея. во время дождя будет работать лодочное такси, а че нет то!? по моему сработает", "Может сегодня 31 декабря?", - пишут пользователи соцсети "ВКонаткте" (орфография и пунктуация авторов, - прим.ред.).

Фото: Юлия Удилова

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