Не зная отдыха.

11 июля 2017 года свое первое заседание проведет межфракционная рабочая группа по защите прав дольщиков, недавно созданная в Госдуме РФ. Парламентарии будут обсуждать варианты решения проблем обманутых россиян, передает "Уралинформбюро".

Ранее предлагалось внести ряд поправок в закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" и создать компенсационный фонд для пострадавших дольщиков.

"Мы уже приступили к подготовке предложений по внесению изменений в законодательство. Готовим к обсуждению инициативу о создании единой информационной системы объектов незавершенного долевого строительства и реестра недобросовестных застройщиков, прорабатываем дополнительные требования к застройщикам", - цитируют "Известия" главу комитета Госдумы по собственности и земельным отношениям Николая Николаева.

Параллельно в регионах к 1 августа должны разработать и представить в парламент "дорожные карты", посвященные данной проблеме. После чего, изучив вопрос, депутаты отправятся работать на местах.

Стоит отметить, что рабочая группа не планирует уходить на каникулы - уже начато рассмотрение обращений обманутых дольщиков. Проверяются законность и обоснованность принимаемых полицией и органами власти решений, а также использование застройщиками средств членов кооперативов. Уточняется размер причиненного и возмещенного ущерба жителям каждого российского региона.