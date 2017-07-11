Права обманутых дольщиков будет защищать парламентская группаСегодня в 09:15
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Не зная отдыха.
11 июля 2017 года свое первое заседание проведет межфракционная рабочая группа по защите прав дольщиков, недавно созданная в Госдуме РФ. Парламентарии будут обсуждать варианты решения проблем обманутых россиян, передает "Уралинформбюро".
Ранее предлагалось внести ряд поправок в закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" и создать компенсационный фонд для пострадавших дольщиков.
"Мы уже приступили к подготовке предложений по внесению изменений в законодательство. Готовим к обсуждению инициативу о создании единой информационной системы объектов незавершенного долевого строительства и реестра недобросовестных застройщиков, прорабатываем дополнительные требования к застройщикам", - цитируют "Известия" главу комитета Госдумы по собственности и земельным отношениям Николая Николаева.
Параллельно в регионах к 1 августа должны разработать и представить в парламент "дорожные карты", посвященные данной проблеме. После чего, изучив вопрос, депутаты отправятся работать на местах.
Стоит отметить, что рабочая группа не планирует уходить на каникулы - уже начато рассмотрение обращений обманутых дольщиков. Проверяются законность и обоснованность принимаемых полицией и органами власти решений, а также использование застройщиками средств членов кооперативов. Уточняется размер причиненного и возмещенного ущерба жителям каждого российского региона.
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