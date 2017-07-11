Для двух десятков самолетов.

Утром 11 июля 2017 года в тюменском аэропорту Рощино из-за густого тумана задержали более двух десятков рейсов.

По данным онлайн-табло воздушной гавани, в назначенное время не вылетели борты в Москву, Санкт-Петербург, Симферополь, Анапу, Ларнаку. Аэропорт также не смог принять лайнеры из Екатеринбурга, Симферополя, Челябинска, Москвы и Санкт-Петербурга. Задержки составили от 2 до 5 часов.

Сейчас туман рассеялся, и воздушная гавань работает в штатном режиме, передает "Уралинформбюро".