На ремонт.

На Южном Урале закрыли движение по двум мостам, сообщили "Уралинформбюро" в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

С 10 июля по 30 сентября нельзя будет проехать по мосту через реку Ук на подъезде к Аше и по мосту через Синару на дороге Станция Нижняя – Усманова – а/д Усть-Багаряк – Тюбук. Дороги перекрыли для проведения плановых ремонтных работ.