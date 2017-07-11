России.

Депутаты Госдумы РФ намерены облегчить получение российского гражданства украинцам, признанным носителями русского языка. Соответствующую поправку к закону "О гражданстве" 11 июля 2017 года рассмотрит комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе комитета.

Если поправка будет принята, гражданам Украины для получения вида на жительство или гражданства России достаточно будет приложить к документам нотариально заверенную копию заявления об отказе от украинского гражданства, которое ими было направлено в полномочный орган Украины.

Упрощенный вариант касается тех жителей Украины, которым отказывают выдавать справку о выходе из гражданства. "Известный факт, я думаю, многие из вас знают, что получить справку с Украины нереально, просто невозможно. Соответственно, очень много людей ждет решения своей судьбы по поводу гражданства Российской Федерации", – пояснил председатель комитета Павел Крашенинников.