В реку Иртыш.

ООО "РН-Пурнефтегаз" в Год экологии выпустило в реку Иртыш мальков пеляди. Предприятие профинансировало выращивание порядка 2,2 миллионов молоди. Пополнение рыбных запасов состоялось 10 июля.

Для воспроизводства водных биологических ресурсов нефтяники заключили договор с рыбоводной фермой, расположенной вблизи села Уват Тюменской области.

Представители Нижнеобского территориального управления Росрыболовства проверили количество молоди и ее соответствие параметрам. По правилам, на момент выпуска в реку вес каждого малька должен быть от 0,5 до 1,5 грамма.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, для успешного пуска молодой рыбы была открыта протока из заливного водоема в приток Иртыша.

По утверждению ихтиологов, в течение одного-двух месяцев вода из водоема уйдет естественным образом, вместе с ней пелядь окажется в акватории Обско-Иртышского бассейна и через 5 лет даст потомство.

Таким образом, губкинские нефтяники выполнили требование федерального законодательства о компенсации ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам и среде их обитания при строительстве инфраструктурных объектов на Комсомольском и Харампурском месторождениях.