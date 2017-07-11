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Шотландцы научили автомобиль "пить" вискиСегодня в 10:39

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Вместо бензина.

Компания Celtic Renewables Ltd из университета Эдинбурга разработала биотопливо, призванное заменить бензин и дизель. Для применения биобутанола не требуется никаких изменений в автомобильных двигателях. Одна из машин уже прошла необычный тест-драйв, передает "Уралинформбюро".

Новое экологически чистое горючее сделано из остатков производства виски. "Мы использовали совершенно традиционный процесс ферментации под названием ABE и в результате получили из отходов биобутанол", - рассказал основатель Celtic Renewables профессор Мартин Тангни.

Компания уже получила государственный грант в 9 миллионов фунтов стерлингов (порядка 704 миллионов рублей) на строительство завода по производству биобутанола. Его планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.

Вискикурни Шотландии ежегодно производят 750 тысяч тонн отработанных зерен и два миллиарда литров жидких отходов. Поэтому производство биотоплива может превратиться в отрасль с годовым доходом более 100 миллионов фунтов стерлингов в год.

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