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Над Магнитогорском будут кружить "Стрижи"Сегодня в 11:14

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Два дня.

В Магнитогорске выступит авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России "Стрижи" из Московской области. 13 и 14 июля сверхзвуковые МиГи будут кружить над городом. Выступление проходит в рамках объединенного празднования Дня города и Дня металлурга.

Кроме того, в "Арене-Металлург" состоится традиционный вечер для ветеранов Магнитки. В сам День металлурга там запланирован концерт с участием звезд эстрады и творческих коллективов Дворца культуры металлургов имени С.Орджоникидзе. Завершится праздник традиционным фейрверком.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", по 17 июля на городском почтамте магнитогорцы могут сделать памятный подарок, выслав корреспонденцию, украшенную особыми, праздничными штемпелями.

Следует отметить, что праздничный марафон стартовал в Магнитогорске еще в июне. На площади Народных гуляний прошел традиционным концерт классической музыки "Тебе, любимая Магнитка!", состоялся веселый сабантуй. День рождения Магнитогорска горожане встретили "Танцами у фонтана".

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