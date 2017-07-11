Водители готовятся к пробкам.

Свердловские дорожники из-за ремонта на 4,5 месяца сузят трассу Екатеринбург - Тюмень. Вместо четырехполосной она станет трехполосной.

Водители готовятся к пробкам. "Вот это ад будет..." - пишут они на форумах.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФКУ "Уралуправтодор", движение будет ограничено с 23 по 35 километр с 17 июля по 30 ноября. На отрезке будет организовано реверсивное движение.