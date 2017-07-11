В последний раз его видели в ночном клубе.

В Нижнем Тагиле десятый день ищут 24-летнего тренера по хоккею Александра Чумарина.

Как сообщили "Уралинформбюро" в поисковом отряде "Лиза Алерт", в ночь на 2 июля 2017 года молодой человек отдыхал с друзьями в ночном клубе на Космонавтов. Он предупредил товарищей, что планирует уйти в 6.00. Затем Чумарин исчез.

3 июля 2017 года мать тренера написала заявление в полицию. Сейчас материалы переданы в следственный комитет.

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, спортивного телосложения, лицо овальное, волосы темные, глаза карие, шрам на губе, носит бороду. Был одет в синие джинсы, серую футболку с принтом, серую ветровку. Также на нем была сине-красная бейсболка.