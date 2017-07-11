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Метро в Екатеринбурге будут строить на деньги Пенсионного фондаСегодня в 12:47

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В казне средств нет.

Деньги на строительство второй ветки екатеринбургского метро мэрия рассчитывает получить из Пенсионного фонда России. Об этом на полях ИННОПРОМа заявил глава городского департамента экономики Александр Прядеин. 11 июля на выставке презентовали проект "подземки", которая должна соединить ВИЗ с ЖБИ. Строительство ветки с 9 станциями обойдется в 75 миллиардов рублей. "Таких затрат ни бюджет города, ни бюджет области не потянет. Наиболее оптимальный вариант – это концессия. Она позволит привлечь средства различных фондов, в том числе Пенсионного фонда России, на срок 25-30 лет", – сообщил чиновник.

По проекту поездка с запада на восток Екатеринбурга по второй ветке метро будет занимать всего 12 минут. Ее строительство может уложиться в шесть лет при условии финансирования и "ударных" темпов строительства – 44 метра проходки в месяц. "Первый участок – от Металлургической до Площади 1905 года – можно закончить к 2020 году", – сообщил "Уралинформбюро" заместитель директора института "Уралгипротранс" Владимир Веселовский.

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