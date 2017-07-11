Концессионеры спасут Екатеринбург от пробокСегодня в 12:56
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За долю сборов паркоматов.
Развитие парковочной зоны в центре Екатеринбурга будет реализовано в рамках концессионнной модели. Об этом 11 июля в ходе Координационного совета по инвестиционным проектам сообщил председатель городского Комитета по транспорту Игорь Федотов. Заседание совета прошло на стенде Екатеринбурга в рамках ИННОПРОМа, передает корреспондент "Уралинформбюро".
На сегодня центральная часть города является самой проблемной в уличной дорожной сети (УДС). Из-за обилия транспорта и неорганизованного парковочного пространства пробки в часы пик достигают 8-9 баллов.
Реализация проекта обустройства платных парковок в центре Екатеринбурга началась в 2012 году и обошлась муниципальному бюджету в 55 миллионов рублей. По словам Федотова, за это время удалось создать 2 497 парковочных мест, оборудованных 76 паркоматами. Но для минимизации заторов на дорогах требуется увеличить число мест до 8 000, а паркоматов — до 216.
Благодаря этому удастся освободить от хаотически припаркованных автомобилей социально-значимые городские пространства и проезжую часть центральных магистралей. В результате скорость движения транспорта с нынешних 10-12 километров в час возрастет до 25-30, а время прохождения самых проблемных участок УДС сократится с 40 до 20 минут даже в часы пик, уверен заместитель гендиректора компании "Национальные телематические системы" Кирилл Терентьев.
Стоимость такого апгрейда составит без малого 250 миллионов рублей. Администрация города предлагает разделить центральную часть Екатеринбурга на 7 платных парковочных зон. Обустраивать их будет частная компания, которая возьмет эти площадки в концессию на 7 лет.
По задумке разработчиков проекта, финансирование работ инвестор возьмет на себя. В качестве компенсации издержек он будет оставлять себе от 80 до 85% выручки от сдачи парковочных мест автовладельцам. Конкурс на подписание концессионного соглашения мэрия планирует провести уже в 2017 году. Однако предварительно следует вынести этот проект на широкое общественное обсуждение, считает вице-мэр Екатеринбурга Андрей Корюков.
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