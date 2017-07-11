×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге сдвинули сроки перекрытия улицы ФурмановаСегодня в 12:57

  • Текст

На участке от Серова до Московской.

Екатеринбургские теплоэнергетики на неделю отложили перекрытие улицы Фурманова на участке от Серова до Московской - с 11 июля на 17 июля 2017 года.

В пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании "Уралинформбюро" не смогли пояснить, с чем связан перенос сроков. "Это - решение ГИБДД", - прокомментировали там.

В компании добавили, что они успеют завершить работы к 7 октября 2017 года, как и планировалось изначально.

Стоит отметить, что тепломагистраль на улице Фурманова перекладывают не первый год. Сначала реконструкции подвергся отрезок от Цвиллинга до 8 Марта. Последним, в 2016 году, приводили в порядок участок между 8 Марта и Серова.

Ранее по теме:
Улицу Фурманова в Екатеринбурге закроют на 3 месяца

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

И технологично.

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

И "цепочку согласований".

Окутанные теплосетями

Окутанные теплосетями

Вырвутся ли из них к 2022 году?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×