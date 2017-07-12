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В Зауралье наградили двух победителей акции "Онлайн-плательщик"Сегодня в 12:02

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Им вручили ноутбук и утюг.

Жители Кургана Валентина Симоненко и Евгений Войтович победили в акции "Онлайн-плательщик". Ее организовали Энергосбытовая компания "Восток" и Единый расчетный центр "Прогресс".

Шестнадцатому и семнадцатому по счету победителям акции энергетики вручил призы – ноутбук и утюг. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЭК "Восток", оба выигравших исправно оплачивают электроэнергию и другие коммунальные услуги через Интернет.

Акция "Онлайн-плательщик" стартовала 1 апреля 2016 года среди клиентов ЭК "Восток" и ЕРЦ "Прогресс". Принять в ней участие могут жители Кургана и области, которые отказались от получения бумажной версии информационного листа. Кроме того, они должны своевременно оплачивать услуги ЖКХ и ежемесячно передавать показания приборов учета через Личный кабинет на сайте Энергосбытовой компании.

Акция продлится до конца 2017 года. Подробнее об ее условиях можно узнать на сайте vostok-electra.ru.

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