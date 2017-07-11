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Китайцы клонировали собаку с измененными генамиСегодня в 13:58

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Первыми в мире.

Биотехнологической компании SinoGene удалось первой клонировать собаку из соматической (нерепродуктивной) клетки. Сообщение об этом размещено на сайте Академии наук Китая, передает "Уралинформбюро".

Полтора месяца назад на свет появилась малышка-бигль Лун Лун. Она стала первым в мире щенком, выведенным с помощью нокаута гена. При этом методе из организма удаляют или "отключают" гены, ответственные, например, за те или иные заболевания.

Эта технология позволит ученым в дальнейшем выводить псов с заданными характеристиками: увеличенной подвижностью, мышечной массой или более тонким нюхом.

В планах SinoGene продвижение услуги клонирования генномодифицированных животных среди владельцев домашних питомцев.

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