Первыми в мире.

Биотехнологической компании SinoGene удалось первой клонировать собаку из соматической (нерепродуктивной) клетки. Сообщение об этом размещено на сайте Академии наук Китая, передает "Уралинформбюро".

Полтора месяца назад на свет появилась малышка-бигль Лун Лун. Она стала первым в мире щенком, выведенным с помощью нокаута гена. При этом методе из организма удаляют или "отключают" гены, ответственные, например, за те или иные заболевания.

Эта технология позволит ученым в дальнейшем выводить псов с заданными характеристиками: увеличенной подвижностью, мышечной массой или более тонким нюхом.

В планах SinoGene продвижение услуги клонирования генномодифицированных животных среди владельцев домашних питомцев.