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Деньги на "футбольные" фасады Екатеринбурга попросят у МосквыСегодня в 13:54

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После визита Путина.

Депутаты гордумы Екатеринбурга предложили принять программу по ремонту "футбольных" фасадов и финансировать ее из бюджетов разных уровней. Ранее предполагалось, что расходы полностью лягут на плечи горожан.

В качестве примера народные избранники приводят реализованную программу по замене лифтов в уральской столице, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе гордумы. Собственники тогда собирали всего 5-15% необходимой суммы. Разницу доплачивали из муниципального, областного и федерального бюджетов.

Ранее глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб заявлял, что аналогичная программа по "футбольным" фасадам невозможна, поскольку проблемы есть только в Екатеринбурге, и федеральные власти вряд ли захотят ее финансировать.

Между тем президент России, прибыв в Екатеринбург 9 июля, обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой разобраться, почему деньги на обновление фасадов требуют с горожан. "Почему к этим людям предъявляются такие претензии, даже если они собственники? Надо посмотреть, насколько это законно. И с мэром поговорить", - заявил ВладимирПутин.

Стоит отметить, что всего в уральской столице необходимо привести в порядок фасады более 2 тысяч домов, расположенных около Центрального стадиона и вдоль гостевых маршрутов Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ранее по теме:
Деньги на "футбольные" фасады Екатеринбурга ищут в фонде капремонта

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