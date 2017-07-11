За долги.

Судебные приставы получат право задерживать неплательщиков алиментов. Соответствующий законопроект Госдума РФ одобрила в первом чтении, передает "Уралинформбюро".

Поправки в КоАП обеспечат принцип неотвратимости наказания и освободят органы внутренних дел от доставки и задержания "подопечных" ФССП, против которых заведены административные дела.

В настоящий момент приставы могут административно задерживать должников, в том числе за воспрепятствование законной деятельности сотрудников ФССП или неисполнение требований неимущественного характера.

Стоит отметить, что за год с момента введения штрафов за неуплату алиментов было возбуждено свыше 10 тысяч дел, а "забывчивые" родители погасили долги более чем на 34 миллиона рублей.