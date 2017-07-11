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Материнский капитал хотят потратить на газификациюСегодня в 17:30

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Жилья.

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области 11 июля обсудили перечень целей, на которые могут тратиться средства материнского капитала. Члены комитета по соцполитике приняли решение добавить в этот список газификацию жилья.

Парламентарий Евгений Зяблицев предложил разрешить многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, приобретать на эту выплату новые отечественные автомобиля или иномарки российской сборки, передает "Уралинформбюро".

Главный довод противников новеллы озвучила первый заместитель министра социальной политики Свердловской области Елена Лайковская. Она отметила, что автомобили, которые будут приобретаться на средства материнского капитала, автоматически станут собственностью кого-то из родителей, а не ребенка.

Обсуждение данной инициативы было решено перенести на осеннюю сессию регионального Заксобрания.

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