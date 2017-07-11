Из-под пера Минстроя РФ.

Новый порядок публичных слушаний по градостроительным вопросам, разработанный Минстроем РФ, не нашел поддержки в Свердловской области.

Как пишут "Известия", ведомство предложило допускать до процедуры только тех граждан, которые зарегистрированы в обсуждаемом районе или владеют недвижимостью, расположенной в нем.

"Это ерунда полная. Например, у меня пять человек в семье, а квартира оформлена на меня одного. И что, остальные не имеют право высказаться?" - прокомментировал "Уралинформбюро" секретарь региональной Общественной палаты Сергей Полыганов.

Второе нововведение - перенос публичных слушаний в Интернет. По мнению авторов нового порядка, виртуальная площадка позволит увеличить количество участников. Полыганов не согласен и с этим.

"Из-за переноса слушаний в Интернет мы исключим ряд активных жителей и нарушим их конституционные права. Почему они не имеют права высказаться? Да и не везде у нас есть интернет. Минстрой говорит, что в этом случае люди могут пойти с паспортами в МФЦ, но люди туда не пойдут. Мы и сейчас на публичные слушания вообще людей собрать порой не можем. На мой взгляд, тот путь, который предлагает Минстрой, ограничивает права граждан на волеизъявление и нарушает демократические процедуры", - считает Полыганов.

Новый порядок не одобрили и депутаты Госдумы РФ. Из-за дискуссий, разгоревшихся вокруг законопроекта, его рассмотрение отложили. Сейчас документ находится в профильных комитетах, в него вносят поправки. Перед внедрением новый порядок публичных слушаний планируется протестировать на нескольких городах-миллионниках. В их список может попасть и Екатеринбург.