×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Среднем Урале возмутились новым порядком публичных слушанийСегодня в 14:47

  • Текст

Из-под пера Минстроя РФ.

Новый порядок публичных слушаний по градостроительным вопросам, разработанный Минстроем РФ, не нашел поддержки в Свердловской области.

Как пишут "Известия", ведомство предложило допускать до процедуры только тех граждан, которые зарегистрированы в обсуждаемом районе или владеют недвижимостью, расположенной в нем.

"Это ерунда полная. Например, у меня пять человек в семье, а квартира оформлена на меня одного. И что, остальные не имеют право высказаться?" - прокомментировал "Уралинформбюро" секретарь региональной Общественной палаты Сергей Полыганов.

Второе нововведение - перенос публичных слушаний в Интернет. По мнению авторов нового порядка, виртуальная площадка позволит увеличить количество участников. Полыганов не согласен и с этим.

"Из-за переноса слушаний в Интернет мы исключим ряд активных жителей и нарушим их конституционные права. Почему они не имеют права высказаться? Да и не везде у нас есть интернет. Минстрой говорит, что в этом случае люди могут пойти с паспортами в МФЦ, но люди туда не пойдут. Мы и сейчас на публичные слушания вообще людей собрать порой не можем. На мой взгляд, тот путь, который предлагает Минстрой, ограничивает права граждан на волеизъявление и нарушает демократические процедуры", - считает Полыганов.

Новый порядок не одобрили и депутаты Госдумы РФ. Из-за дискуссий, разгоревшихся вокруг законопроекта, его рассмотрение отложили. Сейчас документ находится в профильных комитетах, в него вносят поправки. Перед внедрением новый порядок публичных слушаний планируется протестировать на нескольких городах-миллионниках. В их список может попасть и Екатеринбург.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

И технологично.

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

И "цепочку согласований".

Окутанные теплосетями

Окутанные теплосетями

Вырвутся ли из них к 2022 году?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×