Новые нормы расчета одобрены на социальном комитете.

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили изменение механизма вычисления уровня прожиточного минимума в регионе. Соответствующее решение 11 июля приняли члены комитета по социальной политике.

Замминистра экономики и территориального развития Анна Ускова пояснила, что, в соответствии с федеральным законодательством, теперь величина прожиточного минимума должна определяться не позднее 15 числа второго месяца следующего за отчетным кварталом.

Это, отмечает депутат Евгений Зяблицев, исключит возможные проволочки из-за несвоевременного составления статистики. Определение четких временных рамок особенно важно, так как от величины прожиточного минимума напрямую зависит размер пенсий и социальных выплат.

Комитет рекомендовал принять законопроект сразу в трех чтениях, передает "Уралинформбюро".