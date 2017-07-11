Жителей Академического повезет трамвай без проводовСегодня в 15:06
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По отдельному тарифу.
Строительство линии скоростного трамвая между районом Академический и микрорайоном "ВИЗ-Правобережный" потребует 1 миллиард рублей и закупку новых трамваев с аккумуляторным ходом. Об этом на ИННОПРОМе-2017 сообщил председатель Комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Игорь Федотов, передает "Уралинформбюро".
Идея связать Академический с ВИЗом и опосредованно с центром Екатеринбурга скоростной трамвайной линией озвучивается уже давно. Сегодня в районе проживает по разным оценкам от 40 до 80 тысяч человек. Однако на данный момент весь транспортный траффик из района в центр города осуществляется всего по двум автомагистралям. Появление в Академическом трамвая сможет спасти юго-западную часть мегаполиса от транспортного коллапса.
Судьба скоростного трамвая была вынесена на обсуждение Координационного совета по инвестиционным проектам, который прошел 11 июля на одной из площадок ИННОПРОМа. По словам вице-мэра Александра Корюкова, сегодня существует несколько концепций скоростной трамвайной линии из Академического.
Один из предлагаемых вариантов — проложить ее напрямую от улицы Академика Сахарова до улицы Татищева через улицу Токарей. Другой предусматривает вывод ветки на существующую трамвайную линию по улицам Волгоградской и Белореченской. Такой вариант разрабатывается институтом "Уралгипротранс". Есть предложение продлить будущую линию из Академического до района Широкой Речки.
Выступая на заседании Совета, гендиректор компании "РСГ-Академическое" (основной застройщик района - прим.ред) раскритиковал вариант с заводом ветки на Белореченскую. По его мнению, это значит отправить пассажиров будущего скоростного трамвая в транспортный тупик, из которого потом будет сложно выбираться в другие районы города. Самый оптимальный вариант — прямая ветка до Татищева, откуда пассажиры смогут без проблем доехать по прямой до Оперного театра, считает Киселев.
Оживленная дискуссия развернулась и вокруг идеи пустить по этой ветке трамваи на аккумуляторном ходу. Киселев горячо поддержал данное предложение. "Это экономия средств, не надо будет тратиться на прокладку контактной сети", — считает он. По его словам, модель такого трамвая уже разработана "Уралтрансмашем".
По приблизительным подсчетам, стоимость скоростной трамвайной ветки из района Академический превысит 1 миллиард рублей. Чтобы найти эти деньги, придется прибегнуть к концессионной модели, считает Игорь Федотов. Кто из потенциальных инвесторов рискнет вложиться в проект, выяснится в ходе конкурсных процедур, которые администрация города проведет совместно с компанией-застройщиком Академического.
Окупится линия, по самым приблизительным подсчетам, за 10 лет. Покрыть свои расходы будущий инвестор сможет за счет продажи билетов. При этом цена проезда, скорее всего, будет выше чем в остальном муниципальном транспорте. Впрочем, Виктор Киселев не исключил, что найти "миллиард на трамвай" удастся и другим способом: например, включив проект в одну из целевых программ федерального Минтранса.
Следует добавить, что пока идут споры о том, каким быть "академическому" трамваю, областной Минстрой уже готовит публичные слушания по проекту планировки и межевания территории под будущую трамвайную ветку. Слушания состоятся 3 августа в 15.30 в здании Екатеринбургского колледжа транспортного строительства.
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