В России.

Екатеринбургский зоопарк занял шестую строчку в рейтинге самых лучших и популярных зоопарков России в 2017 году. По посещаемости зверинцы ранжировало аналитическое агентство "ТурСтат", передает "Уралинформбюро".

В пятерку лидеров вошли Московский, Новосибирский и Ленинградский зоопарки, а также Красноярский парк флоры и фауны "Роев ручей" и Государственный зоологический парк Удмуртии (Ижевск). За 2016 год в них побывали от 600 тысяч до 3,5 миллионов посетителей.

Меньше гостей приняли зоосады Ростова-на-Дону, Калининграда, Перми и Ярославля - от 257 до 467 тысяч человек.

Самый скромный по площади - Екатеринбургский зоопарк, занимающий всего 2 гектара, посетили свыше полумиллиона любителей животных.

Стоит отметить, что к 300-летию уральской столицы местный зверинец может справить новоселье в куда более просторном "доме". Его проект был представлен Группой Синара на проходящем в эти дни в Екатеринбурге ИННОПРОМе. На 35 гектарах разместятся закрытое кольцо летних и зимних павильонов, а также научно-исследовательский парк.

Расположится новый зоопарк далеко от центра города: между аэропортом Кольцово и МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО", превратившись в центр притяжения для гостей, прибывающих в уральскую столицу через ее воздушные ворота.

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