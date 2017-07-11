Абу Бакра аль-Багдади.

Запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" подтвердила информацию о смерти своего лидера Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщил иракский телеканал Alsumaria со ссылкой на информированный источник.

Короткое заявление боевики ИГ сделали 11 июля в иракском Талль-Афаре. Также они рассказали о назначении нового руководителя, но подробностей гибели аль-Багдади и имени его преемника не озвучили, передает "Уралинформбюро".

Днем ранее в ИГ отменили запрет на обсуждение вопроса о гибели главаря и наказание за его нарушение - 50 ударов плетью.

Сообщения о смерти аль-Багдади появились в конце мая - Минобороны РФ заявило о возможном уничтожении лидера ИГ во время авиаудара. Бомбардировка командного пункта руководства боевиков в Ракке проводилась в ночь на 28 мая. Всего погибли около 30 полевых командиров среднего звена и порядка 300 их личных охранников.



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