Вперемежку с заводскими выбросами.

Челябинцы страдают от неприятного запаха. Он ощущается в Калининском, Курчатовском и Тракторозаводском районах. Из-за этого горожане испытывают головную боль, некоторых тошнит.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе экологического фонда "Моя планета", с 10 июля к ним поступила 71 жалоба на запах навоза с химическими примесями. Их источниками могут быть птицефабрика и промпредприятия.

Сейчас экологи собирают информацию, чтобы в дальнейшем передать ее в надзорные органы.