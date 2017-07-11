Следователи взяли след.

Жителей тюменского села Салаирка терроризируют агрессивные собаки. Они нападают на прохожих чуть ли не каждый день.

9 июля 2017 года неадекватное животное набросилось на 3-летнюю девочку, гуляющую вместе с 9-летней сестрой. Школьнице удалось "отбить" малышку - та отделалась царапинами.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, по данным фактам проводится доследственная проверка.

Стоит отметить, что неблагоприятная ситуация с отловом безнадзорных животных сложилась и в соседней Свердловской области. В феврале 2017 года в деревне Пальмино Таборинского района два пса насмерть загрызли 7-летнюю девочку. Сейчас по данному факту расследуется уголовное дело.

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