Для расширения улицы.

В Екатеринбурге планируется снести два частных дома для того, чтобы провести реконструкцию улицы Шейнкмана.

7 июля 2017 года глава администрации уральской столицы Александр Якоб подписал постановление об изъятии в муниципальную собственность земель, на которых расположены дома №46 и 52а. Документ выложили на официальном портале мэрии, передает "Уралинформбюро".

В последующем Шейнкмана на участке от Малышева до Куйбышева планируется расширить с двух до четырех полос.