×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Тысячи жителей Югры не получают льготные лекарстваСегодня в 17:34

  • Текст

Их попросту нет в наличии.

В Югре льготники не могут получить необходимые лекарства. На данный момент в регионе насчитывается более 3 тысяч отсроченных рецептов. Эта цифра была озвучена на встрече активистов ОНФ с первым заместителем губернатора ХМАО-Югры.

"Один из важнейших вопросов, который у нас под постоянным контролем, – это не допустить снижения качества оказания медицинской помощи, особенно жителям отдаленных населенных пунктов", - отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ Лариса Белоцерковцева.

В рамках проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Югре выявлено 335 несанкционированных свалок - по их количеству округ занимает четвертое место по России. В результате работы с органами исполнительной власти ликвидировано 28 помоек, еще по 161 ведутся работы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОНФ.

Самым проблемным муниципалитетом является Советский район. Там треть из 228 нелегальных свалок оказалась полуразрушенными домами, о расселении которых регион отчитался досрочно.

По итогам рабочей встречи член правительства Югры пообещал принять соответствующие управленческие решения.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

И технологично.

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

И "цепочку согласований".

Окутанные теплосетями

Окутанные теплосетями

Вырвутся ли из них к 2022 году?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×