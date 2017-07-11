Их попросту нет в наличии.

В Югре льготники не могут получить необходимые лекарства. На данный момент в регионе насчитывается более 3 тысяч отсроченных рецептов. Эта цифра была озвучена на встрече активистов ОНФ с первым заместителем губернатора ХМАО-Югры.

"Один из важнейших вопросов, который у нас под постоянным контролем, – это не допустить снижения качества оказания медицинской помощи, особенно жителям отдаленных населенных пунктов", - отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ Лариса Белоцерковцева.

В рамках проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Югре выявлено 335 несанкционированных свалок - по их количеству округ занимает четвертое место по России. В результате работы с органами исполнительной власти ликвидировано 28 помоек, еще по 161 ведутся работы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОНФ.

Самым проблемным муниципалитетом является Советский район. Там треть из 228 нелегальных свалок оказалась полуразрушенными домами, о расселении которых регион отчитался досрочно.

По итогам рабочей встречи член правительства Югры пообещал принять соответствующие управленческие решения.