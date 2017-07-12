На лечение.

Члены комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области 11 июля сразу в трех чтениях одобрили проект новелл в региональный закон "О социальной поддержке ветеранов".

В силу возраста или болезни воспользоваться бесплатной услугой санаторно-курортного лечения уже несколько лет не могут порядка 2,5 тысяч ветеранов. Вместо него они получают около 1 200 рублей компенсации. Планируется, что эта сумма возрастет до 2 000 рублей. Инициатива, одобренная сегодня депутатами, исходит от врио губернатора Евгения Куйвашева.

Ранее с аналогичной инициативой выступил депутат Евгений Зяблицев. Сегодня он заявил о ее отзыве. "Предложенный губернатором законопроект увеличивает эту уважаемую аудиторию, поэтому Зяблицев и принял такое решение", - пояснил "Уралинформбюро" председатель соцкомитета Вячеслав Погудин. К имеющим право на компенсацию будут добавлены бывшие несовершеннолетние узники концлагерей без группы инвалидности.

Вероятно, у парламентария был еще один резон "уступить" главе региона. По инициативе Евгения Куйвашева закон будет читаться в новом варианте "задним числом" - с 1 января 2017 года. Состояние регионального бюджета это позволяет. В проекте Евгения Зяблицева был обозначен срок с 1 января 2018 года.