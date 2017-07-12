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Остановки Екатеринбурга станут "говорящими"11 июля в 19:26

  • Текст

Расскажут, где автобус, а где ЧП.

Остановочные комплексы Екатеринбурга в ближайшее время обзаведутся "умными" мультимедийными дисплеями, на которых будут представлены практически все маршруты общественного транспорта уральской столицы.

Как рассказали "Уралиформбюро" разработчики этой системы, представленной на ИННОПРОМе-2017, остановочные дисплеи будут многофункциональными. Они предназначены не только для видеорекламы, но и для размещения важной социальной информации: например, о пропаже ребенка или о чрезвычайных ситуациях в городе. Кроме того, пассажиры на остановке смогут узнать, как быстро придет их автобус или трамвай, и по какому маршруту добраться до той или иной точки города.

По словам сотрудника компании "Росмультимедиа", для контакта предназначена сенсорная панель в левой части остановочного "навигатора".

Следует добавить, что городские остановочные комплексы получат не только новые функции, но и новый дизайн. По решению администрации Екатеринбурга они все будут выполнены в одинаковой серо-зеленой гамме. Аналогичную расцветку также получат новые газетные киоски и посты охраны.

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