На Среднем Урале педагог остановила драку учеников плевком11 июля в 19:15
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И вылетела с работы.
В одной из школ Свердловской области педагог остановила драку между учениками плевком. За это женщину уволили с работы. Она подала в суд на образовательное учреждение и требует восстановить ее в должности.
"Выбранная мной мера воздействия была не самой удачной. Но у меня в тот момент не было иного выбора: на мои неоднократные замечания дерущиеся ученики не реагировали, вмешаться в драку и разнять их я тоже не могла, так как по состоянию здоровья я не в состоянии сделать такое, и это повлекло бы применение к ученикам физической силы, что точно было бы недопустимо с моей стороны. Я решила взять стоявший у меня на столе стакан чистой воды и брызнуть на дерущихся... Я набрала в рот воды и выпрыснула ее на дерущихся. Принятые мной меры дали положительный результат — ученики обратили на меня внимание и перестали драться", - цитирует педагога на своей странице в фейсбуке адвокат Алексей Бушмаков.
Он рассказал "Уралинформбюро", что в данном деле представляет интересы учебного заведения и пока не может раскрыть информацию о том, в каком именно городе случился инцидент. Бушмаков отметил, что женщина работает учителем в школе 23 года. До пенсии ей осталось всего 2 года.
В фейсбуке большинство пользователей не одобрили решение руководства школы. "Вот времена настали. Раньше такого не было. Ну брызнула она и разняла школьников, а сейчас раздули... Лучше бы мать занялась воспитанием ребенка и объяснила, что драться нельзя", - пишут в соцсети.
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