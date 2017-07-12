Возбуждено дело о мошенничестве.

В Екатеринбурге при реконструкции военного госпиталя пропали 150 миллионов рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе военной прокуратуры ЦВО, работы по обновлению объекта выполняло ООО "Сантехэнергострой". В период с декабря 2015 года по март 2016 года подрядчик получил аванс в размере 150 миллионов рублей. Руководство компании перечислило средства на счета аффилированных структур и похитило их. На данный момент объект отремонтирован только наполовину.

В отношении двух руководителей ООО "Сантехэнергострой" возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.