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Екатеринбург и Челябинск попали в ТОП-10 самых комфортных городовСегодня в 08:35

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России.

Два уральских города - Екатеринбург и Челябинск - вошли в десятку самых комфортных городов России, передает "Уралинформбюро". Екатеринбург обосновался на пятом месте с показателем 144 балла, Челябинск - на десятом (131 балл).

Первое место - у Москвы (221 балл), второй по удобству город - Санкт-Петербург (196 баллов), третий - Казань (153 балла). Самые низкие результаты продемонстрировал Волгоград.

Как пишут "Известия", исследование проводило КБ "Стрелка" совместно с АИЖК. Специалисты проанализировали условия жизни в 90 населенных пунктах. Их интересовали такие показатели, как "Жилье и прилегающее пространство", "Уличная инфраструктура", "Озеленение и водные пространства", "Социально-досуговая зона", "Общественно-деловая инфраструктура" и "Общегородское пространство".

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